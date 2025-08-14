ua en ru
Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру, - Politico

Четвер 14 серпня 2025 20:41
Трамп обговорював з міністром фінансів Норвегії Нобелівську премію миру, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп минулого місяця несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торговельні тарифи, а також свою заявку на отримання Нобелівської премії миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Інформацію про цей дзвінок Politico підтвердив посадовець в Осло.

"Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до розмови з прем'єр-міністром Стьоре. У розмові також брали участь кілька співробітників президента, зокрема міністр фінансів Бессент і торговий представник Грір", - повідомив виданню Столтенберг.

За словами міністра, вони з Трампом обговорили тарифи, економічну співпрацю. Однак подробиць розмови Столтенберг не розповів.

Трампа номінували на Нобелівську премію миру

Нагадаємо, ще у березні ми повідомляли, що президента США Дональда Трампа збираються номінувати на Нобелівську премію миру. Причиною тому є мирні зусилля глави Білого дому на Близькому Сході.

The Hill зазначає, що Трампа неодноразово номінували на Нобелівську премію миру, однак він жодного разу не вигравав цю омріяну нагороду.

Так, у лютому 2019 року Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе висунув його на Нобелівську премію миру за зусилля з досягнення мирної угоди з Північною Кореєю.

А в січні цього року член палати представників США Клаудія Тенні заявила, що висунула кандидатуру Трампа за його посередницьку роль в укладенні історичних Авраамських угод під час його першого президентського терміну.

Деякі спостерігачі вважають, що прагнення Трампа укласти мирну угоду між РФ і Україною частково зумовлене бажанням отримати ще один шанс на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо , що кожного року Норвезький Нобелівський комітет запрошує конкретних кваліфікованих людей для представлення номінацій на Нобелівську премію миру. Статут Фундації Нобеля визначає осіб, що мають право висувати номінації на Нобелівську премію миру. Зокрема, це:

  • чинні й колишні члени норвезького Нобелівського комітету, а також радники, призначені Нобелівським інститутом;
  • члени національних парламентів й урядів різних країн, а також члени Міжпарламентського союзу;
  • члени Міжнародного арбітражного суду в Гаазі;
  • члени комісії постійного міжнародного бюро з питань миру;
  • члени й асоційовані члени Детройтського міжнародного інституту;
  • професори університетів в області політичних наук, юриспруденції, історії та філософії;
  • лауреати Нобелівських премій миру.
