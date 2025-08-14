Трамп обсуждал с министром финансов Норвегии Нобелевскую премию мира, - Politico

Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также свою заявку на получение Нобелевской премии мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам министра, они с Трампом обсудили тарифы, экономическое сотрудничество. Однако подробностей разговора Столтенберг не рассказал.

"Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до разговора с премьер-министром Стьоре. В разговоре также участвовали несколько сотрудников президента, в том числе министр финансов Бессент и торговый представитель Грир", - сообщил изданию Столтенберг.

Информацию об этом звонке Politico подтвердил чиновник в Осло.

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Напомним, еще в марте мы сообщали, что президента США Дональда Трампа собираются номинировать на Нобелевскую премию мира. Причиной тому являются мирные усилия главы Белого дома на Ближнем Востоке.

The Hill отмечает, что Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, однако он ни разу не выигрывал эту желанную награду.

Так, в феврале 2019 года Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира за усилия по достижению мирного соглашения с Северной Кореей.

А в январе этого года член палаты представителей США Клаудия Тенни заявила, что выдвинула кандидатуру Трампа за его посредническую роль в заключении исторических Авраамских соглашений во время его первого президентского срока.

Некоторые наблюдатели считают, что стремление Трампа заключить мирное соглашение между РФ и Украиной частично обусловлено желанием получить еще один шанс на Нобелевскую премию мира.

Напомним, что каждый год Норвежский Нобелевский комитет приглашает конкретных квалифицированных людей для представления номинаций на Нобелевскую премию мира. Устав Фонда Нобеля определяет лиц, имеющих право выдвигать номинации на Нобелевскую премию мира. В частности, это: