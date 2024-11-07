Трамп обговорить з президентом Південної Кореї участь військ КНДР у війні РФ проти України
Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Сторони, зокрема, торкнулися питання розгортання військ КНДР у Росії для допомоги у війні проти України.
Про це заявив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Під час розмови Йоль привітав Трампа з "переконливою перемогою" на президентських виборах. Вони обговорили зв'язки між країнами в галузі безпеки, економіки та глобальних питань.
Як розповів представник південнокорейського президента, Трамп зазначив, що США прагнуть співпрацювати з Південною Кореєю в суднобудівній промисловості, зокрема у морському кораблебудуванні, експорті, ремонті та технічному обслуговуванні.
За словами південнокорейського чиновника, Юн і Трамп обговорили "ситуацію в Північній Кореї, включаючи нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у Росії". Крім того, сторони "висловили стурбованість цими питаннями безпеки та терміновістю ситуації в Україні".
В Офісі лідера Південної Кореї зазначили, що вони також домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.
"Вони поділилися думкою, що їм необхідно обговорити ці питання особисто, і домовилися зустрітися якомога раніше, коли зможуть призначити дату та місце", - сказав заступник радника Юна з нацбезпеки.
Сеул готується до партнерства з новою владою США
Нагадаємо, вчора представник президента Південної Кореї у розмові з західними ЗМІ заявив, що Сеул побудує "ідеальне" партнерство у сфері безпеки з новою адміністрацією США.
Також південнокорейський топ-чиновник розповів про намір Йоля найближчими днями зустрітися з Трампом, який переміг на президентських виборах.
Участь КНДР у російсько-українській війні
Тоді ж у південнокорейського президента заявили, що Сеул збирається направити групу спостерігачів до України у зв'язку з відправкою КНДР своїх військ до Росії для допомоги у війні.
Додамо, нещодавно глава Міноборони України Рустем Умєров розповів, що бійці ЗСУ вже брали участь у зіткненні з солдатами КНДР у Курській області в РФ.
Переговори Зеленського і Трампа
Також повідомлялося, що український президент Володимир Зеленський цієї ночі розповів про телефонну розмову із Трампом, та про домовленості підтримувати діалог та розвивати співпрацю між країнами.
Перед тим, 6 листопада, Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах у США, та наголосив, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу". Український президент додав, що такий підхід "може реально наблизити справедливий мир в Україні".
До слова, вчора нардеп Євгенія Кравчук розповіла РБК-Україна, що Трампа може зацікавити план перемоги, представлений раніше Зеленським. За її словами, на новообраного президента США "націлені" кілька пунктів документа.
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