Південна Корея має намір відправити в Україну спостерігачів через солдатів КНДР на фронті

У Південної Кореї виникла потреба направити групу спостерігачів до України у зв'язку з тим, що КНДР направила на територію Росії свої війська.

Про це заявив представник президента Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, для відправки такого персоналу з конкретною метою та на обмежений термін згода Національної асамблеї не потрібна.

Чиновник, який побажав залишитися неназваним, також повідомив журналістам, що північнокорейські війська ще не набули повноцінних бойових дій проти українських сил.

Відносини зі США

Представник президента Південної Кореї заявив, що Сеул побудує "ідеальне" партнерство у сфері безпеки з новою адміністрацією США.

Чиновник повідомив журналістам, що президент Південної Кореї Юн Сок Єль, як очікується, найближчими днями зустрінеться із обраним президентом США. Сеул є вірним союзником США у регіоні: близько 28 500 американських військовослужбовців розміщені у Південній Кореї у рамках зусиль щодо стримування ядерної Північної Кореї.

За словами чиновника, за останні 2,5 роки з того часу, як Юн став президентом, ніхто з двох сторін політичного спектру у Сполучених Штатах не ставив під сумнів важливість союзу між Південною Кореєю та США, а також необхідність його розвитку на глобальному рівні.

Минулого місяця Вашингтон і Сеул узгодили новий п'ятирічний план щодо поділу витрат на утримання американських військ у Південній Кореї. Дональд Трамп під час свого президентства звинувачував Південну Корею в "безквитків" за рахунок військової могутності США і вимагав, щоб вона платила до 5 млрд доларів на рік за розміщення американських військ.

Трамп заявив про свою перемогу на президентських виборах 2024 після того, як Fox News повідомив, що він здобув перемогу над демократом Камалою Харріс. Це стане завершенням його приголомшливого політичного повернення через чотири роки після того, як він залишив Білий дім.