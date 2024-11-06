У Раді заявили, що кілька пунктів плану перемоги "націлені" на Трампа: про що йдеться
Дональда Трампа, який перемагає на президентських виборах у США, може зацікавити план перемоги. На нього "націлені" кілька пунктів документа.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила нардеп Євгенія Кравчук.
Кравчук звернула увагу, що зустріч президента України Володимира Зеленського із Трампом у вересні була дуже важливою. Американський політик підтвердив, що між Росією та Україною має бути справедливий мир.
"Важливо також, що і у цих п'яти пунктах перемоги, зверніть увагу, там було кілька пунктів, які були націлені на республіканців та Трампа", - зазначила нардеп.
Вона запевнила, що один з пунктів, який стосується заміни американських військових у Європі на українців після завершення повномасштабної війни, "точно зацікавив Трампа".
"Це збігається, до речі, з тим, що Трамп говорив, що ось потрібно менше виділяти свої війська, щоб вони були на базах у Європі", - пояснила Кравчук.
Також, за її словами, другим пунктом є питання корисних копалин. Україна має рідкісні корисні копалини, зокрема літій. І якщо Росія захопить українські території, то Китай отримає доступ до таких корисних копалин. А в оточенні Трампа вважають КНР "найбільшим ворогом" для США.
Нардеп вважає, що такий прагматичний аргумент "дуже чітко сприймуть" республіканці.
"Тому, безумовно, ми і були готові працювати з будь-якою адміністрацією. Роботи точно буде не менше, а ще більше. І також зрозуміло, що Україна має збільшувати власне виробництво зброї, менше залежати від цих постачань", - додала Кравчук.
Вона звернула увагу, що Київ розраховує направити кредит у розмірі 50 млрд. доларів від країн G7 на виробництво власної зброї.
Перемога Трампа на виборах
Нагадаємо, вчора, 5 листопада, у США відбулися президентські вибори. Згідно з тими результатами, які публікують західні ЗМІ, Дональд Трамп уже набрав необхідну для перемоги кількість голосів виборців.
Інавгурацію заплановано лише на 25 січня 2025 року. До цієї дати президентом залишається Джо Байден.
Поки що невідомо, якою саме буде політика Трампа щодо України, оскільки він був дещо суперечливий у своїх заявах щодо війни.
Більш детально про заяви Трампа з приводу війни Росії проти України - у матеріалі РБК-Україна.
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