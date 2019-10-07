Трамп обеспокоен возможным импичментом

Axios.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор между американским президентом и его коллегой Владмиром Зеленским. В разговоре Трамп якобы настаивал на том, чтобы украинская власть начала расследование по делу семьи Байденов и деятельности компании Burisma в Украине. Джо Байден является главным конкурентом Трампа на грядущих президентских выборых в США. Демократы расценили действия Трампа как призыв к вмешательству в выборы и объявили о начале процедуры импичмента президента США.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленскому обещали встречу с Трампом в обмен на расследование против Байдена.