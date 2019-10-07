Трамп стурбований можливим імпічментом

Axios.

Нагадаємо, 25 липня відбулася телефонна розмова між американським президентом і його колегою Владмиром Зеленським. У розмові Трамп нібито наполягав на тому, щоб українська влада почала розслідування у справі сім'ї Байденів і діяльності компанії Burisma в Україні. Джо Байден є головним конкурентом Трампа на прийдешніх президентських виборах в США. Демократи розцінили дії Трампа як заклик до втручання у вибори і оголосили про початок процедури імпічменту президента США.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленському обіцяли зустріч з Трампом в обмін на розслідування проти Байдена.