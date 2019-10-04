Трамп обещал Си Цзиньпиню не выступать с заявлениями о протестах в Гонконге, - CNN

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обещал председателю КНР Си Цзиньпиню, что США не будут делать официальных заявлений касательно протестов в Гонконге. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.

Как сообщается, Трамп дал такое обещание китайскому лидеру, чтобы поскорее заключить сделку с Пекином, поскольку торговая война оказывает давление на экономику США.

Также отмечается, что еще в июне Государственный департамент США сказал тогдашнему генеральному советнику США в Гонконге Курту Тонга отменить запланированную речь о гонконгских протестах в Вашингтоне, потому что Трамп пообещал Си Цзиньпиню, что никто из американской администрации не будет говорить по этому вопросу.

Кроме того, Трамп избегал от прямых ответов о ситуации в Гонконге, когда его публично спрашивали об этом в последние месяцы.

"Что-то, вероятно, происходит с Гонконгом, потому что, когда вы смотрите, вы знаете, что происходит, у них были беспорядки в течение длительного периода времени. И я не знаю, каково отношение Китая ... Гонконг является частью Китая. Им придется самим с этим справиться. Они этого не делают", - сказал Трамп журналистам возле Белого дома 1 августа.

Напомним, ранее Трамп обвинил Китай в грабительской деятельности, которая лишила Америку миллионов рабочих мест. Несмотря на это, он отметил, что США готовы к восстановлению экономических отношений с Китаем.

"Американский народ привержен восстановлению баланса в наших отношениях с Китаем. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения, которое будет выгодно для обеих стран. Как я ясно дал понять, я не приму плохую сделку", - заявил он.

Также РБК-Украина сообщало, что в США назвали сумму ущерба мировой экономики от торговой войны с Китаем. Также это вызвет неопределенность, которая повлияет на экономическую активность и желание мировых инвесторов вкладывать свой капитал в производство.