В США назвали сумму ущерба мировой экономики от торговой войны с Китаем

Коллаж РБК-Украина

Общая сумма убытков мировой экономики достигнет 850 млрд долларов

Убытки мировой экономики от торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем на начало 2020 года составят 1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Федеральной резервной системе США, в начале 2020 года мировая экономика потерпит убытки на 850 миллиардов долларов из-за торгового противостояния Пекина и Вашингтона.

Также мировую экономику ожидает самый высокий уровень торговой неопределенности. Неопределенность повлияет на экономическую активность и желание мировых инвесторов вкладывать свой капитал в производство.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай договорились возобновить торговые переговоры в начале октября. Раунд торговых переговоров состоится в Вашингтоне. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Добавим, что 1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5% пошлины, введенные Китаем на поставку сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов. Со своей стороны США подняли до 15% пошлины на китайские товары общей стоимость 300 млрд долларов.