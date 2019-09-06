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В США назвали сумму ущерба мировой экономики от торговой войны с Китаем

Новости » Экономика    06.09.2019 - 11:45
В США назвали сумму ущерба мировой экономики от торговой войны с Китаем
Коллаж РБК-Украина

Общая сумма убытков мировой экономики достигнет 850 млрд долларов

Убытки мировой экономики от торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем на начало 2020 года составят 1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Федеральной резервной системе США, в начале 2020 года мировая экономика потерпит убытки на 850 миллиардов долларов из-за торгового противостояния Пекина и Вашингтона.

Также мировую экономику ожидает самый высокий уровень торговой неопределенности. Неопределенность повлияет на экономическую активность и желание мировых инвесторов вкладывать свой капитал в производство.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Китай договорились возобновить торговые переговоры в начале октября. Раунд торговых переговоров состоится в Вашингтоне. Ранее торговые переговоры планировалось возобновить еще в сентябре.

Добавим, что 1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В частности, уже вступили в силу новые 5% пошлины, введенные Китаем на поставку сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью более 75 млрд долларов. Со своей стороны США подняли до 15% пошлины на китайские товары общей стоимость 300 млрд долларов.

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Новости Украины торговляСоединенные Штаты АмерикиКитаймировая экономика
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