Трамп обіцяв Сі Цзіньпіню не виступати з заявами про протести в Гонконзі, - CNN

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови обіцяв голови КНР Сі Цзіньпіню, що США не будуть робити офіційних заяв щодо протестів в Гонконзі. Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів.

Як повідомляється, Трамп дав таку обіцянку китайському лідеру, щоб якнайшвидше укласти угоду з Пекіном, оскільки торгова війна чинить тиск на економіку США.

Також наголошується, що ще в червні Державний департамент США сказав тодішньому генеральному раднику США в Гонконзі Курту острови тонга скасувати заплановану мова про гонконгських протестах у Вашингтоні, тому що Трамп пообіцяв Сі Цзіньпіню, що ніхто з американської адміністрації не буде говорити з цього питання.

Крім того, Трамп уникав прямих відповідей про ситуацію в Гонконзі, коли його прилюдно запитували про це в останні місяці.

"Що-то, ймовірно, походить з Гонконгом, тому що, коли ви дивитеся, ви знаєте, що відбувається, у них були заворушення протягом тривалого періоду часу. І я не знаю, яке відношення Китаю ... Гонконг є частиною Китаю. Їм доведеться самим з цим впоратися. Вони цього не роблять", - сказав Трамп журналістам біля Білого дому 1 серпня.

