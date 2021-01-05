Трамп обещает "адскую битву" за пост президента

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников бороться за результаты выборов. Он пообещал устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Об этом Трамп заявил во время выступления в городе Далтон, штат Джорджия.

Трамп обратился к своим сторонником с призывом не дать украсть его победу на выборах.

"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз или не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты - это недопустимо", - заявил Трамп.

Он заявил, что победил на выборах президента США с "большим отрывом", а также заявил о неприемлемости "фальсификации выборов". При этом Трамп заявил, что в случае победы демократов в США начнется коммунизм.

Напомним, в конце прошлого года в США прошли президентские выборы. По итогам голосования победу одержал Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января.

При этом РБК-Украина писало, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".