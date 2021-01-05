ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп обещает "адскую битву" за пост президента

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников бороться за результаты выборов. Он пообещал устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Самые читаемые новости

Об этом Трамп заявил во время выступления в городе Далтон, штат Джорджия.

Трамп обратился к своим сторонником с призывом не дать украсть его победу на выборах.

"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз или не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты - это недопустимо", - заявил Трамп.

Он заявил, что победил на выборах президента США с "большим отрывом", а также заявил о неприемлемости "фальсификации выборов". При этом Трамп заявил, что в случае победы демократов в США начнется коммунизм.

Напомним, в конце прошлого года в США прошли президентские выборы. По итогам голосования победу одержал Джо Байден. Его инаугурация запланирована на 20 января.

При этом РБК-Украина писало, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дональд ТрампВыборы в США