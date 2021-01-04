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На инаугурации Байдена традиционный парад заменят виртуальным

Вашингтон, Понедельник 04 января 2021 11:32
На инаугурации Байдена традиционный парад заменят виртуальным
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

На церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена традиционное шествие американского лидера заменят на виртуальный парад из-за пандемии коронавируса. Его будут транслировать по телевидению 20 января.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, в программе виртуальной версии парада ожидаются выступления музыкантов, поэтов, танцевальных трупп и других исполнителей. Организаторы мероприятия заявляют, что все участники будут придерживаться социального дистанцирования.

Также отмечается, что Байдена после принесения присяги в Капитолии до Белого дома будет сопровождать президентский эскорт из военных всех родов войск.

Напомним, ранее Комитет по инаугурации Джо Байдена призвал американцев оставаться дома в день церемонии 20 января. Таким образом комитет объявил о соблюдении мер по защите общественного здоровья в условиях коронавируса.

Кроме того, инаугурация Байдена будет сокращена по сравнению традиционными церемониями.

Также РБК-Украина писало, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

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