Трамп обіцяє "пекельну битву" за посаду президента

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників боротися за результати виборів. Він пообіцяв влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

Про це Трамп заявив під час виступу в місті Дальтон (штат Джорджія.

Трамп звернувся до своїх прихильником із закликом не дати вкрасти його перемогу на виборах.

"Можна програти і сказати: ну, добре, я програв. Спробую наступного разу чи не спробую, може, я просто повернуся до звичайного життя. Але коли ти перемагаєш з величезною перевагою, а вони відбирають у тебе перемогу і підтасовують результати - це неприпустимо", - заявив Трамп.

Він заявив, що переміг на виборах президента США з великим відривом", а також заявив про неприйнятність "фальсифікації виборів". При цьому Трамп заявив, що в разі перемоги демократів в США почнеться комунізм.

Нагадаємо, в кінці минулого року в США відбулися президентські вибори. За підсумками голосування перемогу здобув Джо Байден. Його інавгурація запланована на 20 січня.

При цьому РБК-Україна писало, що Трамп планує ефектно покинути Білий дім в день інавгурації його опонента Джо Байдена. Він хоче влаштувати "грандіозний фінал як у фільмі".