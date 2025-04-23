Трамп обдумує поступки для Китаю: мита можуть скоротитись більш ніж удвічі, - WSJ

Мита Трампа

Нагадаємо, Трамп оголосив про введення взаємних мит 2 квітня. Тоді ЄС було призначено податок в розмірі 20%, а більшій частині світу - "базове" мито в 10%. Проте, вже за тиждень, коли фінансові ринки впали, Трамп призупинив деякі мита на 90 днів, щоб відкрити шлях для переговорів про торгівельну угоду.

Однак, це не стосувалось Китаю, адже в цьому випадку країни взаємно обклали один одного тризначними митами.

Мита США та Китаю

Зауважимо, що спочатку президент США ввів для Китаю додаткові мита в розмірі 20%, потім підняв їх ще на 34%. Американський лідер продовжував підвищувати мита щоразу, коли Китай оголошував про заходи реагування.

Вже через декілька днів Трамп підняв мита на китайські товари до 145%. Після цього Пекін підняв мита на американські товари до 125%.

Днями у Білому домі заявили, що внаслідок дій у відповідь на тарифи США Китаю тепер загрожує мито на імпорт до США в розмірі до 245%.

На фоні цієї торгівельної війни глава Білого дому закликав Китай зателефонувати йому, щоб розпочати переговори щодо вирішення торгівельної боротьби між двома найбільшими економіками світу.

Натомість, за даними західних ЗМІ, Китай заявив, що хоче побачити низку кроків з боку адміністрації президента Дональда Трампа, перш ніж Пекін погодиться на торгівельні переговори зі США.

На що Трамп раніше сьогодні таки анонсував, що тарифи на китайські товари "суттєво знизяться". Однак зазначив, що не будуть скасовані повністю.

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