Трамп обдумывает уступки для Китая: пошлины могут сократиться более чем вдвое, - WSJ

Пошлины Трампа

Напомним, Трамп объявил о введении взаимных пошлин 2 апреля. Тогда ЕС был назначен налог в размере 20%, а большей части мира - "базовая" пошлина в 10%. Однако, уже через неделю, когда финансовые рынки упали, Трамп приостановил некоторые пошлины на 90 дней, чтобы открыть путь для переговоров о торговом соглашении.

Однако, это не касалось Китая, ведь в этом случае страны взаимно обложили друг друга трехзначными пошлинами.

Пошлины США и Китая

Заметим, что сначала президент США ввел для Китая дополнительные пошлины в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Американский лидер продолжал повышать пошлины каждый раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.

Уже через несколько дней Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%. После этого Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%.

На днях в Белом доме заявили, что в результате ответных действий на тарифы США Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.

На фоне этой торговой войны глава Белого дома призвал Китай позвонить ему, чтобы начать переговоры по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.

Зато, по данным западных СМИ, Китай заявил, что хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на торговые переговоры с США.

На что Трамп ранее сегодня таки анонсировал, что тарифы на китайские товары "существенно снизятся". Однако отметил, что не будут отменены полностью.

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