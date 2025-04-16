Китай висунув умови для переговорів з адміністрацією Трампа, - Bloomberg

Китай хоче побачити низку кроків з боку адміністрації президента Дональда Трампа, перш ніж Пекін погодиться на торговельні переговори зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Пекін вимагає більшої поваги і стримування зневажливих зауважень з боку членів кабінету Трампа, повідомило джерело агентства в Пекіні. Може йтися про "невігласні" заяви віцепрезидента Джей Ді Венса про "китайських селян".

Інші умови включають більш послідовну позицію США і готовність розвіяти побоювання Китаю з приводу американських санкцій і Тайваню, сказало джерело.

За словами джерела, Пекін також хоче, щоб США призначили координатора переговорів, який користується підтримкою президента і може допомогти підготувати угоду, яку Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін зможуть підписати під час зустрічі.

Торгова війна

Доля світової економіки і фінансових ринків багато в чому залежить від того, чи зможуть США і Китай знайти спосіб уникнути затяжної торгової війни. Трамп ввів щодо Китаю мита в розмірі 145%, що спонукало Пекін вжити заходів у відповідь. Це загрожує знищити більшу частину торгівлі між найбільшими економіками світу.

Тарифи США викликали широку громадську підтримку в Китаї для заходів у відповідь, давши Сі політичний стимул відхилити неодноразові вимоги Трампа про телефонний дзвінок. Президент США 15 квітня знову закликав Китай зв'язатися з ним, щоб почати переговори щодо врегулювання торгової війни.

Китай вимагає поваги

За словами людини, знайомої з позицією Пекіна, найважливішою попередньою умовою будь-яких перемовин є те, що китайські офіційні особи мають бути впевнені в тому, що така взаємодія здійснюватиметься з повагою.

За словами джерела, тоді як Трампа був відносно стриманий у публічних висловлюваннях на адресу Сі Цзіньпіна, інші члени його адміністрації були налаштовані більш войовничо, через що офіційні особи в Пекіні не були впевнені в позиції США.

Чиновники в Пекіні вважають, що у Трампа величезний контроль над цією адміністрацією. У результаті, коли американські чиновники роблять різкі заяви про Китай, а Трамп не відхрещується від цих поглядів, китайські чиновники припускають, що президент схвалює їхню позицію, сказало джерело.

Заяви Венса

Хоча джерело не назвало конкретних коментарів посадовців адміністрації, Пекін нещодавно висловив помітне невдоволення коментарями віцепрезидента Джей Ді Венса про "китайських селян". Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь минулого тижня назвав ці зауваження "невігласними та неповажними", що стало рідкісним прямим докором високопоставленому лідеру США.