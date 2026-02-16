Трамп, Обама та Гейтс: в США озвучили імена понад 300 знаменитостей із файлів Епштейна

Серед фігурантів списку - колишній президент США Дональд Трамп, Барак та Мішель Обама, принц Гаррі, Білл Гейтс, Вуді Аллен, Кім Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг та Брюс Спрінгстін. Загалом у списку понад 300 осіб, більшість із яких є державними посадовцями або відомими публічними особами, і чиї імена хоча б один раз зустрічаються у матеріалах справи.

У Міністерстві юстиції США уточнили, що імена фігурантів фігурують у “широкому спектрі контекстів”: від прямого листування з Епштейном або його спільницею Джіслен Максвелл до згадок у документах, які безпосередньо не пов’язані з кримінальною діяльністю.

Експерти наголошують, що присутність у документах не означає участі у злочинах, але оприлюднення списку дозволяє громадськості та слідчим краще розуміти масштаби мережі Епштейна та коло його контактів.

Публікація списку викликала широкий резонанс у США та світі, зокрема серед медіа та користувачів соцмереж, через присутність у ньому політичних лідерів і відомих артистів.