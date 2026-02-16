Трамп, Обама и Гейтс: в США озвучили имена более 300 знаменитостей из файлов Эпштейна

Среди фигурантов списка - бывший президент США Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг и Брюс Спрингстин. Всего в списке более 300 человек, большинство из которых являются государственными чиновниками или известными публичными лицами, и чьи имена хотя бы один раз встречаются в материалах дела.

В Министерстве юстиции США уточнили, что имена фигурантов фигурируют в "широком спектре контекстов": от прямой переписки с Эпштейном или его сообщницей Джислен Максвелл до упоминаний в документах, которые непосредственно не связаны с уголовной деятельностью.

Эксперты отмечают, что присутствие в документах не означает участия в преступлениях, но обнародование списка позволяет общественности и следователям лучше понимать масштабы сети Эпштейна и круг его контактов.

Публикация списка вызвала широкий резонанс в США и мире, в частности среди медиа и пользователей соцсетей, из-за присутствия в нем политических лидеров и известных артистов.