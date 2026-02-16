Трамп, Обама и Гейтс: в США озвучили имена более 300 знаменитостей из файлов Эпштейна

Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала полный список знаменитостей и известных публичных лиц, имена которых встречаются в файлах Джеффри Эпштейна.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо Бонди в Конгресс.
Среди фигурантов списка - бывший президент США Дональд Трамп, Барак и Мишель Обама, принц Гарри, Билл Гейтс, Вуди Аллен, Ким Кардашьян, Курт Кобейн, Марк Цукерберг и Брюс Спрингстин. Всего в списке более 300 человек, большинство из которых являются государственными чиновниками или известными публичными лицами, и чьи имена хотя бы один раз встречаются в материалах дела.
В Министерстве юстиции США уточнили, что имена фигурантов фигурируют в "широком спектре контекстов": от прямой переписки с Эпштейном или его сообщницей Джислен Максвелл до упоминаний в документах, которые непосредственно не связаны с уголовной деятельностью.
Эксперты отмечают, что присутствие в документах не означает участия в преступлениях, но обнародование списка позволяет общественности и следователям лучше понимать масштабы сети Эпштейна и круг его контактов.
Публикация списка вызвала широкий резонанс в США и мире, в частности среди медиа и пользователей соцсетей, из-за присутствия в нем политических лидеров и известных артистов.
Напоминаем, что опубликованные электронные письма из новой части архива Джеффри Эпштейна свидетельствуют о том, что финансист на протяжении нескольких лет предпринимал попытки добиться личной встречи с диктатором Владимиром Путиным.
Отметим, что бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон объявил о выходе из "Лейбористской партии", объяснив решение желанием не ухудшать репутацию партии в свете новых публикаций по делу Джеффри Эпштейна.