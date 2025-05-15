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Трамп про неявку Путіна на переговори у Туреччині: навіщо йому їхати, якщо я не їду

Доха, Четвер 15 травня 2025 10:57
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Трамп про неявку Путіна на переговори у Туреччині: навіщо йому їхати, якщо я не їду Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін не приїхав на переговори у Туреччину, бо там не було його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у Катарі, яку цитує Sky News.

Відповідаючи на запитання журналісті про неявку Путіна, Трамп сказав: "Чому він мав приїхати, якщо я не їду?".

"Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде", - заявив президент США.

Путін не приїхав до Зеленського

Російський лідер Володимир Путін запропонував поновити прямі переговори з Україною з 15 травня у Стамбулі. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу, але лише з самим Путіним, а не з його представниками.

Зеленський прибуде до Туреччини сьогодні, 15 травня. Він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Після цього Зеленський чекатиме на Путіна і готовий вилетіти до Стамбула, якщо туди прибуде Путін.

Москва тривалий час не розкрила склад делегації РФ на переговори у Туреччині, однак 14 травня стало відомо, що Путін не поїде. Російську делегацію очолить помічник диктатора Володимир Мединський - учасник перемовин у 2022 році.

Як повідомили РБК-Україна поінформовані джерела, Зеленський визначить подальші кроки щодо переговорів після розмови з Ердоганом.

Більше про те, що відомо про переговори України та РФ у Туреччині 15 травня - у матеріалі РБК-Україна.

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