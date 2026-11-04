Трамп неочікувано визнав, що саме війна в Ірані підняла ціни на бензин у США

Трамп привітав демократів із "хорошою роботою". Партія здобула перемоги на виборах, отримавши контроль над обома палатами Конгресу та кілька губернаторських посад.

Для республіканців результати голосування виявилися невдалими. Вони зазнали поразок не лише в традиційно конкурентних регіонах, а й у штатах, які раніше вважалися їхньою надійною опорою.

Однак Трамп не став брати на себе відповідальність за результат своєї партії. Він заявив, що навіть успішний президент не може гарантувати перемогу на виборах.

"Яким би хорошим не був президент, ти все одно програєш", - сказав він.

Пояснюючи невдоволення виборців, глава Білого дому згадав ціни на бензин. За його словами, американці не змогли відчути економічних переваг його президентства саме через подорожчання пального, яке він пов'язав із війною в Ірані.

"Насправді у нас найпотужніша економіка. Знаєте, під час мого першого терміну у мене була найкраща економіка. Але через ціни на бензин люди не помічають цього настільки, наскільки помітили б без цього. А проблема з бензином була спричинена Іраном", - наголосив він.

Водночас Трамп знову захистив військову кампанію США на Близькому Сході. Він назвав її необхідною для того, щоб не допустити отримання Ісламською Республікою ядерної зброї.

"Таке життя", - додав президент.

