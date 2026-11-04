Трамп неожиданно признал, что именно война в Иране подняла цены на бензин в США

Трамп поздравил демократов с "хорошей работой". Партия одержала победы на выборах, одержав контроль над обеими палатами Конгресса и несколько губернаторских должностей.

Для республиканцев результаты голосования оказались неудачными. Они потерпели поражение не только в традиционно конкурентных регионах, но и в штатах, ранее считавшихся их надежной опорой.

Однако Трамп не стал брать на себя ответственность за результат своей партии. Он заявил, что даже успешный президент не может гарантировать победу на выборах.

"Каким бы хорошим ни был президент, ты все равно проигрываешь", - сказал он.

Объясняя недовольство избирателей, глава Белого дома упомянул цены на бензин. По его словам, американцы не смогли ощутить экономические преимущества его президентства именно из-за подорожания горючего, которое он связал с войной в Иране.

"На самом деле у нас самая мощная экономика. Знаете, во время моего первого срока у меня была лучшая экономика. Но из-за цен на бензин люди не замечают этого настолько, насколько бы заметили без этого. А проблема с бензином была вызвана Ираном", - подчеркнул он.

В то же время Трамп снова защитил военную кампанию США на Ближнем Востоке. Он назвал его необходимым для того, чтобы не допустить получения Исламской Республикой ядерного оружия.

"Такая жизнь", - добавил президент.