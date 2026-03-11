Трамп недооцінив Іран? NYT назвало головну помилку США на Близькому Сході

США та Ізраїль вдарили по Ірану, але не врахували головного - Тегеран відповів набагато жорсткіше, ніж очікувалося, і перекрив один із ключових нафтових маршрутів планети.

Що пішло не так

Ще до початку війни міністр енергетики США Кріс Райт запевняв, що перебої з нафтою будуть мінімальними - мовляв, під час ударів по Ірану у червні 2025 року ринки швидко заспокоїлися. Трамп теж знав про ризики, але вважав їх короткостроковою проблемою.

Іран відреагував інакше: почав погрожувати обстрілами нафтових танкерів в Ормузькій протоці - вузькому проході, через який проходить близько 20% світових поставок нафти. Судноплавство в Перській затоці фактично зупинилося, ціни на нафту різко зросли, а вартість бензину для американців пішла вгору.

Плутанина у Вашингтоні

Міністр енергетики Райт опублікував у соцмережах повідомлення про те, що ВМС США успішно супроводили танкер через протоку. Ринки відреагували зростанням акцій. Але за кілька годин публікацію видалили, бо жодного супроводу не було. Ринки знову впали.

Сенатор Крістофер Мерфі після закритого брифінгу заявив, що адміністрація "не має плану щодо Ормузької протоки та не знає, як безпечно знову відкрити її".

За даними видання, всередині адміністрації частина чиновників налаштовані песимістично через відсутність стратегії виходу з війни, але намагається не говорити про це Трампу.

Ціна помилки

За перші два дні війни США витратили боєприпасів на 5,6 мільярда доларів - набагато більше, ніж планувалося. Іран міг замінувати протоку. У відповідь на цю інформацію глава Пентагону Піт Гегсет заявив про нещадні удари США по суднах Ірану в Ормузькій протоці.

Іранський чиновник Алі Ларіджані написав у соцмережах: "Ормузька протока або стане протокою миру та процвітання для всіх, або це буде протока поразки та страждань для підбурювачів війни".

Трамп, своєю чергою, закликав екіпажі танкерів "проявити сміливість" і проходити протоку далі.