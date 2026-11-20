У американського лідера запитали, які гарантії безпеки США готові надати Україні і чи може це бути аналог статті 5 Північноатлантичного договору.

"Що ж, я не знаю. Зараз я не хочу говорити про гарантії безпеки, тому що спочатку нам потрібно укласти угоду", - відповів він.

За словами Трампа, США "підключатимуться" до питання гарантій безпеки, лише коли між Україною та Росією буде угода.

Також він додав, що якби між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не було "такої сильної ненависті", питання війни було б вирішено два роки тому.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, лише вчора, 19 листопада, спецпредставник президента США Джаред Кушнер під час пресконференції за підсумками засідання коаліції охочих заявив про те, що президент США Дональд Трамп "відкритий" для надання Україні гарантій безпеки за аналогією із 5 статтею Північноатлантичного договору.

Також він зазначив, що Росія нібито приймає таку модель гарантій безпеки для України.

При цьому президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна і США можуть мати різне розуміння того, якими саме мають бути гарантії безпеки за аналогом 5 статті НАТО.