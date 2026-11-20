Президент США Дональд Трамп пока "не знает", какие гарантии безопасности для Украины могут предоставить американцы.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У американского лидера спросили, какие гарантии безопасности США готовы предоставить Украине и может ли это быть аналог статьи 5 Североатлантического договора.
"Что ж, я не знаю. Сейчас я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить соглашение", - ответил он.
По словам Трампа, США "подключаться" к вопросу гарантий безопасности, только когда между Украиной и Россией будет сделка.
Также он добавил, что если бы между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным не было "такой сильной ненависти", вопрос войны был бы решен два года назад.
Напомним, только вчера, 19 ноября, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер во время пресс-конференции по итогам заседания коалиции желающих заявил о том, что президент США Дональд Трамп "открыт" для предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии с 5 статьей Североатлантического договора.
Также он обратил внимание, что Россия якобы принимает такую модель гарантий безопасности для Украины.
При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что у Украины и США может быть разное понимание того, какими именно должны быть гарантии безопасности по аналогу 5 статьи НАТО.
Он отметил, что для него в рамках таких гарантий на территории Украины должны находится войска стран-союзников. В частности, он был бы не против, если бы США построили на украинской территории свои военные базы.