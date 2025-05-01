Трамп назвав зустріч із Зеленським у Ватикані "моментом розради"

Президент США Дональд Трамп висловився про свою нещодавню зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським під час заходів на похоронах Папи Римського Франциска у Ватикані. Глава держави зазначив, що це було "моментом розради".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа для ABC News .

Так американський лідер відповів на прохання кореспондента Террі Морана прокоментувати "вражаючу" фотографію, яка "облетіла весь світ", на якій які Трамп та Зеленський у базиліці Святого Петра "розмовляють про мир".

"Цей момент був у певному сенсі моментом розради, тому що - величезна кількість людей гине. Багато його людей гинуть", - відповів на це президент США.

Трамп додав, що "їх убивають, і мені це дуже погано".

Зауважимо, що розмова президентів України та США тет-а-тет в Італії 26 квітня стала їхньою першою зустріччю після сварки в Овальному кабінеті у Вашингтоні наприкінці лютого.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський на зустрічі у базиліці Святого Петра 26 квітня (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Інтерв'юєр ABC News висловив припущення, що Трамп, схоже, змінив своє ставлення до намірів російського диктатора Володимира Путіна, згадавши про публікацію американського президента в соцмережі після розмови з Зеленським у соборі Святого Петра. Тоді американський лідер розкритикував російські обстріли міст України та додав, що це "змушує мене думати, що, можливо, він (Путін, - ред.) не хоче зупиняти війну"

Нині Трамп погодився з припущенням ведучого, та заявив, що "це можливо, звичайно".

Разом з тим президент США додав, що досі вірить, що російський диктатор нібито хоче миру і припинення війни проти України.