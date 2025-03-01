Трамп назвав умову для повернення до перемовин із Зеленським

Президент переконаний, що український лідер не схожий на людину, яка хоче укласти мир.

"Я хочу негайного припинення вогню, він (Зеленський) хоче воювати далі. Без нас - він не виграє", і декілька разів повторив, що припинення вогню можна досягнути негайно.

На думку Трампа, для поновлення переговорів зі США, Зеленський повинен сказати, що хоче миру.

"Він повинен хотіти миру. Він не повинен говорити негативні речі про Путіна", - сказав глава Білого дому.