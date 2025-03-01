Трамп назвал условие для возвращения к переговорам с Зеленским

Президент убежден, что украинский лидер не похож на человека, который хочет заключить мир.

"Я хочу немедленного прекращения огня, он (Зеленский) хочет воевать дальше. Без нас - он не выиграет", и несколько раз повторил, что прекращение огня можно достичь немедленно.

По мнению Трампа, для возобновления переговоров с США, Зеленский должен сказать, что хочет мира.

"Он должен хотеть мира. Он не должен говорить негативные вещи о Путине", - сказал глава Белого дома.