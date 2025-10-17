Трамп назвав терміни нової зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у найближчі два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Зокрема, журналісти запитали у Трампа, чи є у нього графік зустрічі з Путіним. У відповідь він сказав:
"Я б сказав, протягом двох тижнів. Досить швидко. Марко Рубіо збирається зустрітися зі своїм колегою, як ви знаєте, Лавровим. І вони зустрінуться досить скоро. Вони збираються призначити час і місце найближчим часом. Можливо, уже призначено. Вони вже говорили про це", - заявив президент США.
Він також додав, що вважає їхню телефонну розмову дуже гарною і продуктивною. За словами Трампа, він зустрінеться з Путіним і вони ухвалять рішення, маючи на увазі ситуацію щодо війни РФ проти України.
Нагадаємо, у четвер 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. За її підсумками сторони домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч їхніх радників високого рівня.
Також він анонсував новий саміт із Путіним у Будапешті, щоб обговорити можливість припинення "безславної" війни Росії проти України.
Він також повідомив, що в п'ятницю на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить свою розмову з Путіним.
"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним і багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - написала Трамп у себе в соцмережах.
Також зазначимо, що цього ж вечора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у нього теж була розмова з Трампом. Він повідомив, що триває підготовка до мирного саміту.