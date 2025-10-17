Трамп назвал сроки новой встречи с Путиным

В частности, журналисты спросили у Трампа, есть ли у него график встречи с Путиным. В ответ он сказал:

"Я бы сказал, в течение двух недель. Довольно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. И они встретятся довольно скоро. Они собираются назначить время и место в самое ближайшее время. Возможно, уже назначено. Они уже говорили об этом", - заявил президент США.

Он также добавил, что считает их телефонный разговор очень хорошим и продуктивным. По словам Трампа, он встретится с Путиным и они примут решение, имея ввиду ситуацию по войне РФ против Украины.