Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп назвал сроки новой встречи с Путиным

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшие две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

В частности, журналисты спросили у Трампа, есть ли у него график встречи с Путиным. В ответ он сказал:

"Я бы сказал, в течение двух недель. Довольно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. И они встретятся довольно скоро. Они собираются назначить время и место в самое ближайшее время. Возможно, уже назначено. Они уже говорили об этом", - заявил президент США.

Он также добавил, что считает их телефонный разговор очень хорошим и продуктивным. По словам Трампа, он встретится с Путиным и они примут решение, имея ввиду ситуацию по войне РФ против Украины.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в четверг 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По его итогам стороны договорились, что на следующей неделе состоится встреча их советников высокого уровня.

Также он анонсировал новый саммит с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны России против Украины.

Он также сообщил, что в пятницу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит свой разговор с Путиным.

"Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", - написала Трамп у себя в соцсетях.

Также отметим, что этим же вечером премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него тоже был разговор с Трампом. Он сообщил, что идет подготовка к мирному саммиту.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампВойна в Украине