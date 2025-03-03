"Єдиний президент, який не віддав путінській Росії жодної землі України, - це президент Дональд Джей Трамп. Пам'ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фальшиві новини з радістю публікують усе, що вони говорять", - написав республіканець.

У тому ж числі він "анонсував" завтра "велику ніч, під час якої планує "розповісти усе", але не розкрив жодних подробиць щодо цього.