Трамп назвав себе "єдиним президентом", який не віддав української землі Росії
Голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що він нібито є "єдиним президентом", який не віддав Російській Федерації (РФ) жодної землі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social.
"Єдиний президент, який не віддав путінській Росії жодної землі України, - це президент Дональд Джей Трамп. Пам'ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фальшиві новини з радістю публікують усе, що вони говорять", - написав республіканець.
У тому ж числі він "анонсував" завтра "велику ніч, під час якої планує "розповісти усе", але не розкрив жодних подробиць щодо цього.
Суперечка між Зеленським та Трампом
28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки (США). Під час спільної пресконференції за участю українського лідера, господаря Білого дому Дональда Трампа та віцепрезидента Ді Венса між сторонами виникла суперечка.
Крім того, нещодавно державний секретар США Марко Рубіо висловив звинувачення на адресу Зеленського, заявивши, що той нібито перешкоджає досягненню мирних домовленостей.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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