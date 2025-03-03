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Трамп назвал себя "единственным президентом", который не отдал украинской земли России

Понедельник 03 марта 2025 15:11
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Трамп назвал себя "единственным президентом", который не отдал украинской земли России Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он якобы является "единственным президентом", который не отдал Российской Федерации (РФ) ни одной земли Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

"Единственный президент, который не отдал путинской России ни одной земли Украины, - это президент Дональд Джей Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фальшивые новости с радостью публикуют все, что они говорят", - написал республиканец.

В том же числе он "анонсировал" завтра "большую ночь, во время которой планирует "рассказать все", но не раскрыл никаких подробностей на этот счет.

Спор между Зеленским и Трампом и его коллегами

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты Америки (США). Во время совместной пресс-конференции с участием украинского лидера, хозяина Белого дома Дональда Трампа и вице-президента Ди Вэнса между сторонами возник спор.

Кроме того, недавно государственный секретарь США Марко Рубио высказал обвинения в адрес Зеленского, заявив, что тот якобы препятствует достижению мирных договоренностей.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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