Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он якобы является "единственным президентом", который не отдал Российской Федерации (РФ) ни одной земли Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

"Единственный президент, который не отдал путинской России ни одной земли Украины, - это президент Дональд Джей Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фальшивые новости с радостью публикуют все, что они говорят", - написал республиканец.

В том же числе он "анонсировал" завтра "большую ночь, во время которой планирует "рассказать все", но не раскрыл никаких подробностей на этот счет.