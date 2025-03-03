Трамп назвал себя "единственным президентом", который не отдал украинской земли России
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он якобы является "единственным президентом", который не отдал Российской Федерации (РФ) ни одной земли Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.
"Единственный президент, который не отдал путинской России ни одной земли Украины, - это президент Дональд Джей Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фальшивые новости с радостью публикуют все, что они говорят", - написал республиканец.
В том же числе он "анонсировал" завтра "большую ночь, во время которой планирует "рассказать все", но не раскрыл никаких подробностей на этот счет.
Спор между Зеленским и Трампом и его коллегами
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Соединенные Штаты Америки (США). Во время совместной пресс-конференции с участием украинского лидера, хозяина Белого дома Дональда Трампа и вице-президента Ди Вэнса между сторонами возник спор.
Кроме того, недавно государственный секретарь США Марко Рубио высказал обвинения в адрес Зеленского, заявив, что тот якобы препятствует достижению мирных договоренностей.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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