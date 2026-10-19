Трамп назвав позицію Сі Цзіньпіна щодо України "справедливою"

У Трампа запитали, чи може він обговорити питання України на потенційній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я б це зробив, але поки я вважаю, що він був цілком справедливий у питанні України. Він не надто активно втручався, і те саме стосується Росії. Вони не робили і близько стільки, скільки могли б, і я це ціную. Вони знають, що я це ціную", - відповів президент.

Позиція Китаю

Варто зауважити, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України є вкрай неоднозначною. Хоча китайська влада, у тому числі Сі Цзіньпін, і заявляє про те, що вона "нейтральна" і хоче, щоб війна РФ проти України завершилася, китайські компанії масово поставляють до Росії товари подвійного призначення.

За допомогою китайських деталей росіяни виробляють свої безпілотники та ракети, якими згодом вони атакують Україну.