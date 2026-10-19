Трамп назвав позицію Сі Цзіньпіна щодо України "справедливою"

Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зайняв "справедливу" позицію щодо війни РФ проти України.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
У Трампа запитали, чи може він обговорити питання України на потенційній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
"Я б це зробив, але поки я вважаю, що він був цілком справедливий у питанні України. Він не надто активно втручався, і те саме стосується Росії. Вони не робили і близько стільки, скільки могли б, і я це ціную. Вони знають, що я це ціную", - відповів президент.
Варто зауважити, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України є вкрай неоднозначною. Хоча китайська влада, у тому числі Сі Цзіньпін, і заявляє про те, що вона "нейтральна" і хоче, щоб війна РФ проти України завершилася, китайські компанії масово поставляють до Росії товари подвійного призначення.
За допомогою китайських деталей росіяни виробляють свої безпілотники та ракети, якими згодом вони атакують Україну.
За час повномасштабної війни Сі Цзіньпін уже неодноразово зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб зміцнити співпрацю між країнами, а також критикував західні санкції проти Росії. У той же час із Зеленським, згідно з відкритими даними, він провів лише 1 телефонну розмову.