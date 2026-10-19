Трамп назвал позицию Си Цзиньпина по Украине "справедливой"

У Трампа спросили, может ли он обсудить вопрос Украины на потенциальной встрече с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Я бы это сделал, но пока я считаю, что он был вполне справедлив в вопросе Украины. Он не слишком активно вмешивался, и то же самое касается России. Они не делали и близко столько, сколько могли бы, и я это ценю. Они знают, что я это ценю", - ответил президент.

Позиция Китая

Стоит заметить, что позиция Китая в вопросе войны России против Украины является крайне неоднозначной. Хоть китайские власти, в том числе Си Цзиньпин, и заявляют о том, что они "нейтральны" и хотят, чтобы война РФ против Украины завершилась, китайские компании массово поставляют в Россию товары двойного назначения.

С помощью китайских деталей россияне производят свои беспилотники и ракеты, которыми впоследствии они атакуют Украину.