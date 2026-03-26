Трамп назвав оточенню бажані терміни закінчення війни з Іраном, - WSJ

Терміни закінчення війни

Останніми днями Трамп у приватному порядку сказав радникам, що, на його думку, конфлікт перебуває на завершальній стадії. Він закликав їх дотримуватися оголошеного ним публічно 4-6-тижневого графіка.

Низка джерел кажуть, що представники Білого дому планували провести саміт лідера США з його китайським колегою Сі Цзіньпіном у Пекіні в середині травня, розраховуючи, що війна завершиться до початку зустрічі.

Однак проблема Трампа полягає в тому, що у нього немає простих варіантів припинення війни, а мирні переговори перебувають поки що на початковій стадії.

Коливання Трампа

WSJ пише, що під час розмов Трампа з політичними союзниками за межами країни, його увага часом переключалася на інші теми.

Серед цих інших тем були майбутні проміжні вибори, рішення направити співробітників імміграційної служби в аеропорти, а також просування через Конгрес законопроєктів, що посилюють правила участі виборців у виборах.

За словами одного з джерел, Трамп сказав своєму соратнику, що війна відволікає його від інших пріоритетів.

Але також джерела попереджають, що часто важко передбачити, яке рішення Трамп може прийняти щодо війни. Вони зазначають, що в міру розвитку конфлікту лідер США коливався за лаштунками між дипломатією та нарощуванням ударів.

Деякі люди з оточення Трампа закликають його діяти жорсткіше, заявляючи, що зміна режиму в Ірані може визначити його спадщину.

На що може переключитися Трамп

Президент США, схоже, готовий перейти до наступного великого виклику, сказала ще одна людина, яка з ним розмовляла. Однак Трамп не уточнив, що це може бути.

Деякі союзники сподіваються, що він зможе переключитися на повалення комуністичного режиму на Кубі.

Водночас найближчі радники хочуть, щоб він зосередився на найбільш нагальній проблемі, яка стоїть перед виборцями, - це зростання вартості життя, що посилилося після війни.

Що пропонує Трамп

Цього тижня Дональд Трамп дав зрозуміти, що знову зацікавлений у досягненні дипломатичного врегулювання конфлікту. Зокрема, він відмовився від погроз, висловлених у вихідні, щодо удару по іранських електростанціях.

Близькосхідні посередники обмінялися початковими пропозиціями Тегерана і Вашингтона, і офіційні особи США заявили, що відкриті для подальших обговорень найближчими днями. Водночас США посилюють тиск на Іран, перекидаючи додаткові війська на Близький Схід.

Чиновник адміністрації розповів, що одна з ідей, яку Трамп озвучував своїм радникам, - це забезпечення доступу США до частини іранської нафти в рамках будь-якої угоди щодо припинення. Однак джерело додало, що наразі жодних планів щодо цього не ведеться.

Трамп готовий ввести війська США на іранську територію, але не наважується на це, почасти тому, що це може зірвати його мету - якнайшвидше завершення війни.

Чиновник кажуть, що він стурбований тим, що кількість американських військових, загиблих або поранених під час операції, може зрости, якщо війна продовжиться. Наразі поранено близько 3000 американців, 13 загинули.

При цьому Трамп наказав військовим продовжувати чинити військовий тиск на Іран. Пентагон перекидає тисячі сухопутних військ на Близький Схід, щоб надати президенту варіанти дій.

Щойно додаткові солдати і морські піхотинці займуть позиції, Трамп може швидко віддати наказ про цілеспрямований рейд або всередині самого Ірану, або на одному з островів уздовж його південного узбережжя.

До якого підсумку дійшло WSJ

Резюмуючи WSJ пише, що США та Іран далекі від досягнення угоди про припинення бойових дій, а Тегеран поки що відкидає прямі переговори з Вашингтоном.

Без угоди або твердої військової перемоги Трамп, ймовірно, зіткнеться з триваючим блокуванням Ормузької протоки, що продовжить дестабілізувати світовий енергетичний ринок.

Зі свого боку Ізраїль, який розглядає загрози з боку Ірану як екзистенціальні, може продовжувати свої операції без участі США. Країни Перської затоки, які пережили тижні атак, розглядають можливість заходів у відповідь.