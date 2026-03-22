Трамп назвав нового "ворога Америки" після падіння режиму в Ірані

Конфлікт США та Ірану

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, додавши, що Вашингтон домігся поставлених цілей раніше запланованих графіків.

Також РБК-Україна писало, що Трамп висунув Тегерану ультиматум, давши 48 годин на відкриття Ормузької протоки. У разі відмови президент США пообіцяв знищити найбільші електростанції країни.

Водночас експерти зазначають, що попри успішні удари, Іран все ще зберігав контроль над стратегічними логістичними шляхами, що заважало Вашингтону офіційно оголосити про остаточну перемогу та завершити воєнні дії.