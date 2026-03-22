Трамп назвав нового "ворога Америки" після падіння режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп назвав Демократичну партію "головним ворогом" Америки після краху правлячого режиму в Ірані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.
За словами політика, після зникнення загрози з боку Ірану, основна небезпека для країни тепер походить зсередини.
Він охарактеризував своїх політичних опонентів як "радикальних лівих".
"Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!", - заявив Трамп.
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, додавши, що Вашингтон домігся поставлених цілей раніше запланованих графіків.
Також РБК-Україна писало, що Трамп висунув Тегерану ультиматум, давши 48 годин на відкриття Ормузької протоки. У разі відмови президент США пообіцяв знищити найбільші електростанції країни.
Водночас експерти зазначають, що попри успішні удари, Іран все ще зберігав контроль над стратегічними логістичними шляхами, що заважало Вашингтону офіційно оголосити про остаточну перемогу та завершити воєнні дії.