Трамп назвал нового "врага Америки" после падения режима в Иране

Конфликт США и Ирана

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, добавив, что Вашингтон добился поставленных целей раньше запланированных графиков.

Также РБК-Украина писало, что Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, дав 48 часов на открытие Ормузского пролива. В случае отказа президент США пообещал уничтожить крупнейшие электростанции страны.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на успешные удары, Иран все еще сохранял контроль над стратегическими логистическими путями, что мешало Вашингтону официально объявить об окончательной победе и завершить военные действия.