Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп назвал нового "врага Америки" после падения режима в Иране

17:00 22.03.2026 Вс
1 мин
Кто теперь представляет "наибольшую угрозу" для страны?
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию "главным врагом" Америки после краха правящего режима в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Читайте также: США стерли Иран с лица земли, - Трамп

Позиция Трампа относительно внутренних угроз

По словам политика, после исчезновения угрозы со стороны Ирана, основная опасность для страны теперь исходит изнутри.

Он охарактеризовал своих политических оппонентов как "радикальных левых".

"Теперь, после смерти Ирана, самым большим врагом Америки является Радикальная левая, крайне некомпетентная Демократическая партия!", - заявил Трамп.

Конфликт США и Ирана

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, добавив, что Вашингтон добился поставленных целей раньше запланированных графиков.

Также РБК-Украина писало, что Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, дав 48 часов на открытие Ормузского пролива. В случае отказа президент США пообещал уничтожить крупнейшие электростанции страны.

В то же время эксперты отмечают, что несмотря на успешные удары, Иран все еще сохранял контроль над стратегическими логистическими путями, что мешало Вашингтону официально объявить об окончательной победе и завершить военные действия.

Больше по теме:
Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки