Трамп запанікував через рішення Китаю щодо мит

Тарифи Трампа та відповідь Китаю

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.

У випадку з Китаєм, президент США оголосив, що країна буде обкладена 34% митами на додаток до попередніх 20%.

Своєю чергою Міністерство торгівлі Китаю закликало негайно скасувати мита й пригрозив "контрзаходами".

Сьогодні стало відомо, що Китай оголосив про запровадження 34% мит на імпортовані американські товари на додаток до існуюючих тарифів. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

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