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Трамп запаниковал из-за решения Китая о пошлинах

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Решение Китая ввести 34% пошлины на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам является "неправильным".

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Китай сыграл неправильно, они запаниковали - единственное, чего они не могут себе позволить", - отметил Трамп.

 

Тарифы Трампа и ответ Китая

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%.

В случае с Китаем, президент США объявил, что страна будет обложена 34% пошлинами в дополнение к предыдущим 20%.

В свою очередь Министерство торговли Китая призвало немедленно отменить пошлины и пригрозило "контрмерами".

Сегодня стало известно, что Китай объявил о введении 34% пошлин на импортируемые американские товары в дополнение к существующим тарифам. Они начнут действовать уже с 10 апреля.

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