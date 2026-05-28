Трамп назвав межу, після якої США знову доведеться атакувати Іран

Під час бесіди Трамп назвав іранських переговірників "чудовими" і "хитрими". При цьому зазначив, що в кінцевому підсумку всі карти в переговорному процесі знаходяться у США.

"Угода, яка була б нам невигідна, це і є та межа. Я прораховую варіанти, подивимося що буде, я так і роблю. Я веду переговори, вони чудові переговорники, вони хитрі. Але зрештою всі козирі у нас, тому що ми перемогли їх у військовому плані", - сказав президент США.

Трамп не піде на невигідну угоду

Варто зазначити, що кілька годин тому глава Мінфіну США Скотт Бессент виступив перед пресою. Він зазначив, що потенційна угода США з Іраном залежатиме від того, чи підтримає її президент Дональд Трамп.

"Усе залежить від того, чого хоче президент. І президент Трамп не збирається укласти погану угоду для американського народу", - сказав Бессент.

Він відмовився підтвердити умови попередньої угоди, якої досягли сторони, але наполягав на тому, що будь-яка угода має відповідати вимогам Трампа. Серед таких:

передача іранського високозбагаченого урану;

відмова Ірану від розробки ядерної зброї;

забезпечення вільного судноплавства через Ормузьку протоку.

Також Бессент применшив припущення про те, що США можуть зняти санкції з Ірану в рамках можливої угоди.

"Я думаю, що в цьому плані все відбуватиметься дуже повільно. Це багатостороння угода, і нічого не обговорюватиметься, поки не відкриється Ормузька протока та іранці не погодяться передати високозбагачений уран і визнати, що в них немає ядерної програми", - резюмував він.