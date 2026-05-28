Трамп назвал черту, после которой США вновь придется атаковать Иран

В ходе беседы Трамп назвал иранских переговорщиков "отличными" и "хитрыми". При этом отметил, что в конечном итоге все карты в переговорном процессе находятся у США.

"Сделка, которая была бы нам невыгодна, это и есть та черта. Я просчитываю варианты, посмотрим что будет, я так и делаю. Я веду переговоры, они отличные переговорщики, они хитрые. Но в конечном счете все козыри у нас, потому что мы победили их в военном плане", - сказал президент США.

Трамп не пойдет на невыгодную сделку

Стоит отметить, что пару часов назад глава Минфина США Скотт Бессент выступил перед прессой. Он отметил, что потенциальная сделка США с Ираном будет зависеть от того, поддержит ли ее президент Дональд Трамп.

"Все зависит от того, чего хочет президент. И президент Трамп не собирается заключить плохую сделку для американского народа", - сказал Бессент.

Он отказался подтвердить условия предварительного соглашения, которого достигли стороны, но настаивал на том, что любая сделка должна соответствовать требованиям Трампа. Среди таких:

передаче иранского высокообогащенного урана;

отказ Ирана от разработки ядерного оружия;

обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив.

Также Бессент преуменьшил предположения о том, что США могут снять санкции с Ирана в рамках возможной сделки.

"Я думаю, что в этом плане все будет происходить очень медленно. Это многостороннее соглашение, и ничего не будет обсуждаться, пока не откроется Ормузский пролив и иранцы не согласятся передать высокообогащенный уран и признать, что у них нет ядерной программы", - резюмировал он.