Трамп назвав "малоймовірним" поновлення бойових дій з Іраном

Трамп розповів, що у нього відбулася бесіда з прем'єр-міністром Катару, під час якої вони обговорили становище Ірану.

За його словами, низка країн виступають "за" продовження морської блокади та підтримують нову операцію "Залізні ворота" (місія спрямована на перекриття каналів поставок зброї, технологій подвійного призначення та санкційних товарів).

"Найважливіше, що Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші країни віддали б перевагу збереженню статус-кво, тобто продовження найбільшої в історії військово-морської блокади і нової операції "Залізні ворота" - отже, на суші та на морі", - написав президент США.

Також він додав, що всі згодні з тим, що Іран не зможе мати ядерну зброю і це питання не підлягає обговоренню.

У той же час, Трамп попередив, що у разі будь-яких змін у розвитку подій на Близькому Сході США "готові до бою". Але поки що відновлення військових дій малоймовірне.

"На даний момент це здається малоймовірним. Ізраїль і весь Близький Схід захищені від іранської небезпеки та погроз. Ми бачимо позитивну динаміку у напрямку припинення цього конфлікту та забезпечимо захист інтересів Америки у будь-який час. Після завершення цього військового конфлікту американський народ і весь світ будуть у набагато більшій безпеці", - резюмував голова Білого дому.