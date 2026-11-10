Трамп назвал "маловероятным" возобновление боевых действий с Ираном

Трамп рассказал, что у него состоялась беседа с премьер-министром Катара, в ходе которой они обсудили положение Ирана.

По его словам, ряд стран выступают "за" продолжение морской блокады и поддерживают новую операции "Железные ворота" (миссия направлена на перекрытие каналов поставок оружия, технологий двойного назначения и санкционных товаров).

"Самое важное, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и другие страны предпочли бы сохранение статус-кво, то есть продолжение крупнейшей в истории военно-морской блокады и новой операции "Железные ворота" - следовательно, на суше и на море", - написал президент США.

Также он добавил, что все согласны с тем, что Иран не сможет обладать ядерным оружием и этот вопрос не подлежит обсуждению.

В то же время Трамп предупредил, что в случае каких-либо изменений в развитии событий на Ближнем Востоке США "готовы к бою". Но пока что возобновление военных действий маловероятно.

"На данный момент это кажется маловероятным. Израиль и весь Ближний Восток защищены от иранской опасности и угроз. Мы видим позитивную динамику в направлении прекращения этого конфликта и обеспечим защиту интересов Америки в любое время. По завершении этого военного конфликта американский народ и весь мир будут в гораздо большей безопасности", - резюмировал глава Белого дома.