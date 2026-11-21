Президент США Дональд Трамп назвав віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо серед можливих кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

За словами глави Білого дому, у Республіканській партії є чимало політиків, які могли б обійняти посаду глави держави.

"Очевидно, Джей Ді - віцепрезидент. Марко також серед головних претендентів. Вони обоє фантастично працюють, обоє дуже, дуже популярні", - заявив Трамп.

Водночас він не виключив, що у президентських перегонах можуть з'явитися й інші представники республіканців.

"Але можуть бути й сюрпризи. У нас є дуже здібні люди", - додав президент США.

До речі, нещодавно стало відомо, що Джей Ді Венс прагне об'єднати республіканців, які залишилися незадоволеними політикою Дональда Трампа. За інформацією інсайдерів, він розглядає можливість створення нового політичного об'єднання напередодні президентських виборів 2028 року.

Зокрема, Венс виступає за формування альянсу так званих "нових правих". До нього можуть приєднатися республіканці, які хочуть повернутися до початкових принципів руху MAGA ("Америка передусім").

Серед ключових пріоритетів цього політичного напряму - відмова від залучення США до закордонних конфліктів, зниження вартості життя та посилення охорони державного кордону.

Водночас частина прихильників такого підходу критикує Трампа за те, що, на їхню думку, він надто тісно пов'язує американську зовнішню політику з інтересами Ізраїлю.

Що цікаво, Венс не має наміру відмежовуватися від Трампа або розривати з ним політичні зв'язки.