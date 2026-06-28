Трамп назвав головну загрозу Штатам за всі 250 років

Трамп звертався до релігійних консерваторів на щорічній конференції Коаліції "Віра та свобода" у готелі Washington Hilton. Під час виступу він звинуватив істеблішмент Демократичної партії в капітуляції перед лівими.

"Вони недостатньо розумні чи сильні, щоб боротися з чумою, яка відбувається прямо на ваших очах… Вони стають комуністичною партією, а не соціал-демократами. Вони є справжніми комуністами", - заявив очільник Білого дому.

Окрім того, що Демократична партія перетворилася на "безбожних комуністів", вони тепер становлять найсерйознішу загрозу для країни за 250 років.

"Це не соціал-демократи, це закоренілі комуністи-безбожники. Це найсерйозніша загроза для нашої країни з моменту її заснування 250 років тому", - написав він згодом у власній соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп вважає, що демократи США перетворились на комуністів (інфографіка РБК-Україна)

Трамп додав, що комунізм "дуже легко продати", підкресливши, що сам він міг би стати "найвидатнішим комуністом в історії".

"Я надавав би безплатне житло та їжу, але через два-три роки країна зазнала б краху. Усі страждатимуть або помруть", - зазначив президент.

Як зазначає The Guardian, приводом для цих заяв стали результати праймеріз демократів у Нью-Йорку, де три ліві кандидати, яких підтримав мер-соціаліст Зоран Мамдані, здобули перемогу.

Трамп назвав їх "дуже проблемними людьми", які "хочуть знищити традиційний американський спосіб життя та відновити війну проти християн і трансгендерне каліцтво дітей".