Трамп назвал главную угрозу Штатам за все 250 лет

Трамп обращался к религиозным консерваторам на ежегодной конференции Коалиции "Вера и свобода" в отеле Washington Hilton. Во время выступления он обвинил истеблишмент Демократической партии в капитуляции перед левыми.

"Они недостаточно умны или сильны, чтобы бороться с чумой, которая происходит прямо на ваших глазах… Они становятся коммунистической партией, а не социал-демократами. Они являются настоящими коммунистами", - заявил глава Белого дома.

Кроме того, что Демократическая партия превратилась в "безбожных коммунистов", они теперь представляют серьезную угрозу для страны за 250 лет.

"Это не социал-демократы, это закоренелые коммунисты-безбожники. Это самая серьезная угроза нашей стране с момента ее основания 250 лет назад", - написал он впоследствии в собственной соцсети Truth Social.

Дональд Трамп считает, что демократы США превратились в коммунистов (инфографика РБК-Украина)

Трамп добавил, что коммунизм "очень легко продать", подчеркнув, что сам он мог бы стать "самым выдающимся коммунистом в истории".

"Я предоставлял бы бесплатное жилье и еду, но через два-три года страна потерпела бы крах. Все будут страдать или умрут", - отметил президент.

Как отмечает The Guardian, поводом для этих заявлений стали результаты праймериз демократов в Нью-Йорке, где три левых кандидата, которых поддержал мэр-социалист Зоран Мамдани, одержали победу.

Трамп назвал их "очень проблемными людьми", которые "хотят уничтожить традиционный американский образ жизни и возобновить войну против христиан и трансгендерное увечье детей".