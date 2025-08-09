Трамп назвав дату та неочікуване місце зустрічі з Путіним

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", - написав Трамп.

Однак, за його словами, подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись.

Чому Аляска

Наразі не відомо, чому зустріч Трампа та Путіна відбудеться саме на Алясці.

Однак варто нагадати про той історичний факт, що Аляска колись належала Російській імперії, яка почала освоювати ці землі наприкінці XVIII століття. Основним інтересом Росії в регіоні був прибутковий промисел морських котиків і видр. Проте через віддаленість, складні умови утримання колонії та зменшення прибутків, імперія почала розглядати продаж Аляски як вигідний крок.

У 1867 році Росія продала Аляску Сполученим Штатам за 7,2 мільйона доларів у золоті, що вважається однією з найвигідніших угод в американській історії.

Передача території відбулася 18 жовтня того ж року, коли над столицею колонії було спущено російський прапор і піднято американський. Спершу багато хто в США скептично ставився до покупки, називаючи її "пустелею Сюарда" (на честь державного секретаря Вільяма Сюарда, ініціатора угоди). Однак згодом виявлені золото, нафта та інші ресурси зробили Аляску стратегічно та економічно цінною частиною США.

Зустріч Трампа та Путіна

Днями The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.

Згодом це підтвердили у Білому домі.