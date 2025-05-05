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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп назвав аргумент, чому Росія "хоче миру" з Україною

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, що Росія, з огляду на ціну на нафту, яка зараз впала... я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися", - зазначив Трамп.

Він укотре повторив, що якби не став президентом, то "ніхто б не розбирався" з ситуацією, що склалася між Україною і Росією.

За словами президента США, Україна і Росія втрачають 5 тисяч людей на тиждень. І це "не рахуючи людей, які гинуть, коли ракети влучають у райони, де їх не повинно бути".

"Це дуже страшна річ. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться", - додав американський лідер.

Трамп вірить Росії

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже кілька разів заявляв про те, що він вірить у бажання Росії завершити війну проти України.

На думку американського лідера, у Москви є стимул для того, щоб припинити бойові дії. Зокрема, йдеться про економічні відносини зі США, які можливі тільки після повного припинення вогню.

Але вчора, 4 травня, Трамп визнав, що влада РФ хоче захопити всю Україну. Але їй доведеться відмовитися від таких намірів.

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