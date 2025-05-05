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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп назвал аргумент, почему Россия "хочет мира" с Украиной

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп полагает, что Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть, которая сейчас упала… я считаю, что у нас есть все шансы договориться. Они хотят договориться. Украина хочет договориться", - отметил Трамп. 

Он в очередной раз повторил, что если бы не стал президентом, то "никто бы не разбирался" со сложившейся между Украиной и Россией ситуацией. 

По словам президента США, Украина и Россия теряют 5 тысяч людей в неделю. И это "не считая людей, которые погибают, когда ракеты попадают в районы, где их не должно быть". 

"Это очень страшная вещь. И я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет", - добавил американский лидер. 

Трамп верит России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о том, что он верит в желание России завершить войну против Украины.

По мнению американского лидера, у Москвы есть стимул для того, чтобы прекратить боевые действия. В частности, речь об экономических отношениях с США, которые возможны только после полного прекращения огня.

Но вчера, 4 мая, Трамп признал, что власти РФ хотят захватить всю Украину. Но ей придется отказаться от таких намерений.

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