Трамп назвал аргумент, почему Россия "хочет мира" с Украиной

"Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть, которая сейчас упала… я считаю, что у нас есть все шансы договориться. Они хотят договориться. Украина хочет договориться", - отметил Трамп.

Он в очередной раз повторил, что если бы не стал президентом, то "никто бы не разбирался" со сложившейся между Украиной и Россией ситуацией.

По словам президента США, Украина и Россия теряют 5 тысяч людей в неделю. И это "не считая людей, которые погибают, когда ракеты попадают в районы, где их не должно быть".

"Это очень страшная вещь. И я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет", - добавил американский лидер.