Трамп назвав аргумент, чому Росія "хоче миру" з Україною

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.

Як передає РБК-Україна , про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами .

"Я думаю, що Росія, з огляду на ціну на нафту, яка зараз впала... я вважаю, що у нас є всі шанси домовитися. Вони хочуть домовитися. Україна хоче домовитися", - зазначив Трамп.

Він укотре повторив, що якби не став президентом, то "ніхто б не розбирався" з ситуацією, що склалася між Україною і Росією.

За словами президента США, Україна і Росія втрачають 5 тисяч людей на тиждень. І це "не рахуючи людей, які гинуть, коли ракети влучають у райони, де їх не повинно бути".

"Це дуже страшна річ. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і, можливо, щось станеться", - додав американський лідер.